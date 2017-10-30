Food Quality & Safety

Relish Foods Recalls Frozen Tuna Loins Due to Salmonella

On Oct. 13, 2017, Relish Foods, Inc., Culver City, Calif., voluntarily initiated the recall of frozen Newport brand 5 to 8 lb. tuna loins. The recall has since expanded to include: 3 to 5 lb. tuna loins, 6 oz. tuna steaks, and 4 oz. tuna steaks. The recall is the result of sampling by the FDA which revealed that the product has potential to contain the bacteria Salmonella. Relish Foods, Inc. is continuing the investigation with the FDA as to what caused the problem.

Product was distributed in Washington, Wyoming, Utah, Montana, Oregon, California, Nevada, Idaho, Arizona, and Texas between 6/17/2017 and 10/13/17 through food service operations, retail stores, and restaurants. Product was distributed as 3 to 5 lb. vacuum-packed, frozen, whole tuna loins packed in 30 lb. Newport brand master cases; 5 to 8 lb. vacuum-packed, frozen, whole tuna loins packed in 30 lb. Newport brand master cases; 6 oz. vacuum-packed tuna steaks in 10 lb. Newport brand master cases; and 4 oz. vacuum-packed tuna steaks in 10 lb. Newport brand master cases. Master cases are labeled with the production lot codes of MTNT 0947C, MTNT 0957B, MTNT 0967A, MTNT 0977D, MTNT 0917B, MTNT 0937D, GND 0737D, GND 0747E, GND 0757A, GND 0767C, GND 0777B, GND 0697B, GND 0707C and GND 0727A.

On the retail side this product would have been distributed to retailers:

Alaskan Pride Seafoods, Basha’s, Dickman’s Meat & Deli, Randall’s Fine Meats, Bel Air Market, Brown Valley Meats, Bruno’s Market & Deli, Cal Mart, Concord Produce Market, Eureka Natural Foods, Gerrard’s Heritage Market, JR Meat Company, Nob Hill, Raley’s, Speedy Market, Wholesome Choice Market, Albertsons, Fisherman’s Market & Grill, Flying Fish, Miller’s Harvest Foods, Nel’s Bi-Lo Food Center, Rosauer’s, Yokes Fresh Market, Rod’s Harvest Food, Stein’s Market, Super 1 Foods, Shucks Tavern, Dick Howard’s Meats, Fitts Seafood, Food 4 Less, International C-Food Market, Manzanita Grocery & Deli, Market of Choice, Nickabobs Meat Market, Pacific Fish & Oyster, Pacific Oyster, Roth’s, Sherm’s, Shop N Kart, Zupan’s Markets, Winco Foods, Anderson’s Grocery, Dissmore’s IGA, IGA Food Cache, Leprekon Mart, Market Place (Friday Harbor, WA), West Seattle Thriftway, and Rocky Mountain Seafood.

Product was distributed to the following retail locations and may have been sold in an unbranded form:

Retailer City State
ALASKAN PRIDE SEAFOODS PHOENIX AZ
BASHA’S #47 FOUNTAIN HILLS AZ
BASHA’S #66 CAREFREE AZ
BASHA’S #71 TUCSON AZ
DICKMANS MEAT & DELI TUCSON AZ
RANDALS FINE MEATS FLAGSTAFF AZ
BEL AIR MKT #501 SEAFOOD SACRAMENTO CA
BEL AIR MKT #502 SEAFOOD SACRAMENTO CA
BEL AIR MKT #509 SEAFOOD ROSEVILLE CA
BEL AIR MKT #510 SEAFOOD SACRAMENTO CA
BEL AIR MKT #511 SEAFOOD CARMICHAEL CA
BEL AIR MKT #512 SEAFOOD ROSEVILLE CA
BEL AIR MKT #514 SEAFOOD SACRAMENTO CA
BEL AIR MKT #516 SEAFOOD ELK GROVE CA
BEL AIR MKT #517 SEAFOOD AUBURN CA
BEL AIR MKT #519 SEAFOOD SACRAMENTO CA
BEL AIR MKT #521 SEAFOOD YUBA CITY CA
BEL AIR MKT #522 SEAFOOD GOLD RIVER CA
BEL AIR MKT #524 SEAFOOD FOLSOM CA
BEL AIR MKT #525 SEAFOOD ELK GROVE CA
BEL AIR MKT #528 SEAFOOD SACRAMENTO CA
BROWN’S VALLEY MEATS NAPA CA
BRUNOS MARKET & DELI X CARMEL CA
CAL MART CALISTOGA CA
CONCORD PRODUCE MRKT CONCORD CA
EUREKA NATURAL FOODS EBX EUREKA CA
GERRARDS HERITAGE MARKET REDLANDS CA
JR MEAT CO PORTERVILLE CA
NOB HILL #602 SEAFOOD GILROY CA
NOB HILL #603 SEAFOOD MORGAN HILL CA
NOB HILL #605 SEAFOOD HOLLISTER CA
NOB HILL #612 SEAFOOD MONTEREY CA
NOB HILL #615 SEAFOOD CAPITOLA CA
NOB HILL #617 SEAFOOD WATSONVILLE CA
NOB HILL #620 SEAFOOD SCOTTS VALLEY CA
NOB HILL #621 SEAFOOD MARTINEZ CA
NOB HILL #623 SEAFOOD NAPA CA
NOB HILL #632 SEAFOOD ALAMEDA CA
NOB HILL #635 SEAFOOD SAN JOSE CA
RALEY’S #119 SEAFOOD SO. LAKE TAHOE CA
RALEY’S #127 SEAFOOD SO. LAKE TAHOE CA
RALEY’S #213 SEAFOOD GRASS VALLEY CA
RALEY’S #229 SEAFOOD AUBURN CA
RALEY’S #231 SEAFOOD LOOMIS CA
RALEY’S #233 SEAFOOD RED BLUFF CA
RALEY’S #249 SEAFOOD CHICO CA
RALEY’S #309 SEAFOOD MERCED CA
RALEY’S #310 SEAFOOD TURLOCK CA
RALEY’S #311 SEAFOOD MANTECA CA
RALEY’S #313 SEAFOOD SANTA ROSA CA
RALEY’S #317 SEAFOOD TRACY CA
RALEY’S #319 SEAFOOD NAPA CA
RALEY’S #328 SEAFOOD UKIAH CA
RALEY’S #329 SEAFOOD PETALUMA CA
RALEY’S #331 SEAFOOD FAIRFIELD CA
RALEY’S #332 SEAFOOD FAIRFIELD CA
RALEY’S #336 SEAFOOD BRENTWOOD CA
RALEY’S #338 SEAFOOD OAKDALE CA
RALEY’S #339 SEAFOOD MODESTO CA
RALEY’S #343 SEAFOOD BENICIA CA
RALEYS #409 FOLSOM CA
RALEY’S #410 SEAFOOD FOLSOM CA
RALEY’S #412 SEAFOOD GRANITE BAY CA
RALEY’S #417 SEAFOOD FAIR OAKS CA
RALEY’S #420 SEAFOOD SACRAMENTO CA
RALEY’S #421 SEAFOOD FAIR OAKS CA
RALEY’S #422 SEAFOOD PLACERVILLE CA
RALEY’S #424 SEAFOOD EL DORADO HILLS CA
RALEY’S #426 SEAFOOD JACKSON CA
RALEY’S #431 SEAFOOD CARMICHAEL CA
RALEY’S #435 SEAFOOD SACRAMENTO CA
RALEY’S #440 SEAFOOD RANCHO CORDOVA CA
RALEY’S #443 SEAFOOD ELK GROVE CA
RALEY’S #445 SEAFOOD LODI CA
SPD MARKET #1 NEVADA CITY CA
SPD MARKET #2 GRASS VALLEY CA
WHOLESOME CHOICE MARKET ANAHEIM CA
ALBERTSONS VARIOUS LOCATIONS ID
FISHERMANS MARKET & GRILL COEUR DALENE ID
FLYING FISH LLC SANDPOINT ID
MILLERS HVST FDS SPIRIT LAKE ID
NELS BI-LO FOOD CTR 0108 POCATELLO ID
ROSAUER’S #109 MOSCOW ID
ROSAUER’S #133 LEWISTON ID
YOKES FRESH MKT #04 SANDPOINT ID
YOKES FRESH MKT #05 KELLOGG ID
YOKES FRESH MKT #17 POST FALLS ID
ROD’S HARVEST FOOD ST IGNATIUS MT
ROSAUER’S #127 MISSOULA MT
ROSAUER’S #137 KALISPELL MT
ROSAUER’S #140 BOZEMAN MT
STEINS MARKET #4 EUREKA MT
SUPER 1 FOODS-CITY CTR KALISPELL MT
SUPER 1 FOODS-EVERGREEN KALISPELL MT
SUPER 1 FOODS-HAMILTON HAMILTON MT
SUPER 1 FOOD- STEVENSVILLE STEVENSVILLE MT
RALEY’S #103 SEAFOOD RENO NV
RALEY’S #106 SEAFOOD RENO NV
RALEY’S #108 SEAFOOD RENO NV
RALEY’S #109 SEAFOOD GARDNERVILLE NV
RALEY’S #110 SEAFOOD SPARKS NV
RALEY’S #113 SEAFOOD INCLINE NV
RALEY’S #114 SEAFOOD CARSON CITY NV
RALEY’S #115 SEAFOOD GOLDEN VALLEY NV
RALEY’S #117 SEAFOOD ELKO NV
SHUCKS TAVERN III- DURANGO LAS VEGAS NV
ALBERTSONS VARIOUS LOCATIONS OR
DICK HOWARD’S MEATS KLAMATH FALLS OR
FITTS SEAFOOD SALEM OR
FOOD 4 LESS – MEDFORD MEDFORD OR
INT’L C-FOOD MKT        DD FLORENCE OR
MANZANITA GROC.& DELI MANZANITA OR
MARKET OF CHOICE #1 EUGENE OR
MARKET OF CHOICE #10 EUGENE OR
MARKET OF CHOICE #11 ASHLAND OR
MARKET OF CHOICE #2 BEAVERTON OR
MARKET OF CHOICE #3 PORTLAND OR
MARKET OF CHOICE #5 WEST LINN OR
MARKET OF CHOICE #6 EUGENE OR
NICKABOBS MEAT MARKET EBX ROSEBURG OR
PACIFIC FISH & OYSTER PORTLAND OR
PACIFIC OYSTER-RETAIL BAY CITY OR
ROTH’S #10 (UG# 47640) INDEPENDENCE OR
SHERMS #4 ROSEBURG OR
SHERM’S THUNDERBIRD #2 KLAMATH FALLS OR
SHERM’S THUNDERBIRD     ** MEDFORD OR
SHOP N KART/ASHLAND     ** ASHLAND OR
ZUPANS MACADAM PORTLAND OR
WINCO FOODS VARIOUS LOCATIONS TX
ALBERTSONS VARIOUS LOCATIONS UT
ALBERTSONS VARIOUS LOCATIONS WA
ANDERSONS GROCERY REPUBLIC WA
DISSMORE’S IGA PULLMAN WA
IGA FOOD CACHE LLC FIFE WA
LEPREKON #5 MOSES LAKE WA
MARKET PLACE #228 FRIDAY HARBOR WA
ROSAUER’S #103 SPOKANE VALLEY WA
ROSAUER’S #107 SPOKANE WA
ROSAUER’S #129 SPOKANE WA
ROSAUER’S #139 YAKIMA WA
ROSAUER’S #170 COLFAX WA
SUPER 1 FOODS #135 COLVILLE WA
SUPER 1 FOODS #136 WALLA WALLA WA
WEST SEATTLE THRIFTWAY SEATTLE WA
YOKES FRESH MKT #03 SPOKANE WA
YOKES FRESH MKT #07 DEER PARK WA
YOKES FRESH MKT #08 AIRWAY HEIGHTS WA
YOKES FRESH MKT #09 SPOKANE WA
YOKES FRESH MKT #10 MEAD WA
YOKES FRESH MKT #11 SPOKANE WA
YOKES FRESH MKT #12 PASCO WA
YOKES FRESH MKT #13 KENNEWICK WA
YOKES FRESH MKT #14 WEST RICHLAND WA
YOKES FRESH MKT #15 RICHLAND WA
YOKES FRESH MKT #16 LIBERTY LAKE WA
YOKES FRESH MKT #18 SPOKANE VALLEY WA
YOKES FRESH MKT #19 SPOKANE WA
YOKES FRESH MKT #20 CHENEY WA
ROCKY MOUNTAIN SEAFOOD AFTON WY

Product from the recalled lots was displayed at their seafood departments where the product was likely sold as steak loins, or pieces of loins, on a tray with clear plastic wrap cover. It may also have been sold out of the fresh case and wrapped in butcher paper to the customer’s order.

 

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