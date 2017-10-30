Relish Foods Recalls Frozen Tuna Loins Due to Salmonella

On Oct. 13, 2017, Relish Foods, Inc., Culver City, Calif., voluntarily initiated the recall of frozen Newport brand 5 to 8 lb. tuna loins. The recall has since expanded to include: 3 to 5 lb. tuna loins, 6 oz. tuna steaks, and 4 oz. tuna steaks. The recall is the result of sampling by the FDA which revealed that the product has potential to contain the bacteria Salmonella. Relish Foods, Inc. is continuing the investigation with the FDA as to what caused the problem.
Product was distributed in Washington, Wyoming, Utah, Montana, Oregon, California, Nevada, Idaho, Arizona, and Texas between 6/17/2017 and 10/13/17 through food service operations, retail stores, and restaurants. Product was distributed as 3 to 5 lb. vacuum-packed, frozen, whole tuna loins packed in 30 lb. Newport brand master cases; 5 to 8 lb. vacuum-packed, frozen, whole tuna loins packed in 30 lb. Newport brand master cases; 6 oz. vacuum-packed tuna steaks in 10 lb. Newport brand master cases; and 4 oz. vacuum-packed tuna steaks in 10 lb. Newport brand master cases. Master cases are labeled with the production lot codes of MTNT 0947C, MTNT 0957B, MTNT 0967A, MTNT 0977D, MTNT 0917B, MTNT 0937D, GND 0737D, GND 0747E, GND 0757A, GND 0767C, GND 0777B, GND 0697B, GND 0707C and GND 0727A.
On the retail side this product would have been distributed to retailers:
Alaskan Pride Seafoods, Basha’s, Dickman’s Meat & Deli, Randall’s Fine Meats, Bel Air Market, Brown Valley Meats, Bruno’s Market & Deli, Cal Mart, Concord Produce Market, Eureka Natural Foods, Gerrard’s Heritage Market, JR Meat Company, Nob Hill, Raley’s, Speedy Market, Wholesome Choice Market, Albertsons, Fisherman’s Market & Grill, Flying Fish, Miller’s Harvest Foods, Nel’s Bi-Lo Food Center, Rosauer’s, Yokes Fresh Market, Rod’s Harvest Food, Stein’s Market, Super 1 Foods, Shucks Tavern, Dick Howard’s Meats, Fitts Seafood, Food 4 Less, International C-Food Market, Manzanita Grocery & Deli, Market of Choice, Nickabobs Meat Market, Pacific Fish & Oyster, Pacific Oyster, Roth’s, Sherm’s, Shop N Kart, Zupan’s Markets, Winco Foods, Anderson’s Grocery, Dissmore’s IGA, IGA Food Cache, Leprekon Mart, Market Place (Friday Harbor, WA), West Seattle Thriftway, and Rocky Mountain Seafood.
Product was distributed to the following retail locations and may have been sold in an unbranded form:
|Retailer
|City
|State
|ALASKAN PRIDE SEAFOODS
|PHOENIX
|AZ
|BASHA’S #47
|FOUNTAIN HILLS
|AZ
|BASHA’S #66
|CAREFREE
|AZ
|BASHA’S #71
|TUCSON
|AZ
|DICKMANS MEAT & DELI
|TUCSON
|AZ
|RANDALS FINE MEATS
|FLAGSTAFF
|AZ
|BEL AIR MKT #501 SEAFOOD
|SACRAMENTO
|CA
|BEL AIR MKT #502 SEAFOOD
|SACRAMENTO
|CA
|BEL AIR MKT #509 SEAFOOD
|ROSEVILLE
|CA
|BEL AIR MKT #510 SEAFOOD
|SACRAMENTO
|CA
|BEL AIR MKT #511 SEAFOOD
|CARMICHAEL
|CA
|BEL AIR MKT #512 SEAFOOD
|ROSEVILLE
|CA
|BEL AIR MKT #514 SEAFOOD
|SACRAMENTO
|CA
|BEL AIR MKT #516 SEAFOOD
|ELK GROVE
|CA
|BEL AIR MKT #517 SEAFOOD
|AUBURN
|CA
|BEL AIR MKT #519 SEAFOOD
|SACRAMENTO
|CA
|BEL AIR MKT #521 SEAFOOD
|YUBA CITY
|CA
|BEL AIR MKT #522 SEAFOOD
|GOLD RIVER
|CA
|BEL AIR MKT #524 SEAFOOD
|FOLSOM
|CA
|BEL AIR MKT #525 SEAFOOD
|ELK GROVE
|CA
|BEL AIR MKT #528 SEAFOOD
|SACRAMENTO
|CA
|BROWN’S VALLEY MEATS
|NAPA
|CA
|BRUNOS MARKET & DELI X
|CARMEL
|CA
|CAL MART
|CALISTOGA
|CA
|CONCORD PRODUCE MRKT
|CONCORD
|CA
|EUREKA NATURAL FOODS EBX
|EUREKA
|CA
|GERRARDS HERITAGE MARKET
|REDLANDS
|CA
|JR MEAT CO
|PORTERVILLE
|CA
|NOB HILL #602 SEAFOOD
|GILROY
|CA
|NOB HILL #603 SEAFOOD
|MORGAN HILL
|CA
|NOB HILL #605 SEAFOOD
|HOLLISTER
|CA
|NOB HILL #612 SEAFOOD
|MONTEREY
|CA
|NOB HILL #615 SEAFOOD
|CAPITOLA
|CA
|NOB HILL #617 SEAFOOD
|WATSONVILLE
|CA
|NOB HILL #620 SEAFOOD
|SCOTTS VALLEY
|CA
|NOB HILL #621 SEAFOOD
|MARTINEZ
|CA
|NOB HILL #623 SEAFOOD
|NAPA
|CA
|NOB HILL #632 SEAFOOD
|ALAMEDA
|CA
|NOB HILL #635 SEAFOOD
|SAN JOSE
|CA
|RALEY’S #119 SEAFOOD
|SO. LAKE TAHOE
|CA
|RALEY’S #127 SEAFOOD
|SO. LAKE TAHOE
|CA
|RALEY’S #213 SEAFOOD
|GRASS VALLEY
|CA
|RALEY’S #229 SEAFOOD
|AUBURN
|CA
|RALEY’S #231 SEAFOOD
|LOOMIS
|CA
|RALEY’S #233 SEAFOOD
|RED BLUFF
|CA
|RALEY’S #249 SEAFOOD
|CHICO
|CA
|RALEY’S #309 SEAFOOD
|MERCED
|CA
|RALEY’S #310 SEAFOOD
|TURLOCK
|CA
|RALEY’S #311 SEAFOOD
|MANTECA
|CA
|RALEY’S #313 SEAFOOD
|SANTA ROSA
|CA
|RALEY’S #317 SEAFOOD
|TRACY
|CA
|RALEY’S #319 SEAFOOD
|NAPA
|CA
|RALEY’S #328 SEAFOOD
|UKIAH
|CA
|RALEY’S #329 SEAFOOD
|PETALUMA
|CA
|RALEY’S #331 SEAFOOD
|FAIRFIELD
|CA
|RALEY’S #332 SEAFOOD
|FAIRFIELD
|CA
|RALEY’S #336 SEAFOOD
|BRENTWOOD
|CA
|RALEY’S #338 SEAFOOD
|OAKDALE
|CA
|RALEY’S #339 SEAFOOD
|MODESTO
|CA
|RALEY’S #343 SEAFOOD
|BENICIA
|CA
|RALEYS #409
|FOLSOM
|CA
|RALEY’S #410 SEAFOOD
|FOLSOM
|CA
|RALEY’S #412 SEAFOOD
|GRANITE BAY
|CA
|RALEY’S #417 SEAFOOD
|FAIR OAKS
|CA
|RALEY’S #420 SEAFOOD
|SACRAMENTO
|CA
|RALEY’S #421 SEAFOOD
|FAIR OAKS
|CA
|RALEY’S #422 SEAFOOD
|PLACERVILLE
|CA
|RALEY’S #424 SEAFOOD
|EL DORADO HILLS
|CA
|RALEY’S #426 SEAFOOD
|JACKSON
|CA
|RALEY’S #431 SEAFOOD
|CARMICHAEL
|CA
|RALEY’S #435 SEAFOOD
|SACRAMENTO
|CA
|RALEY’S #440 SEAFOOD
|RANCHO CORDOVA
|CA
|RALEY’S #443 SEAFOOD
|ELK GROVE
|CA
|RALEY’S #445 SEAFOOD
|LODI
|CA
|SPD MARKET #1
|NEVADA CITY
|CA
|SPD MARKET #2
|GRASS VALLEY
|CA
|WHOLESOME CHOICE MARKET
|ANAHEIM
|CA
|ALBERTSONS
|VARIOUS LOCATIONS
|ID
|FISHERMANS MARKET & GRILL
|COEUR DALENE
|ID
|FLYING FISH LLC
|SANDPOINT
|ID
|MILLERS HVST FDS
|SPIRIT LAKE
|ID
|NELS BI-LO FOOD CTR 0108
|POCATELLO
|ID
|ROSAUER’S #109
|MOSCOW
|ID
|ROSAUER’S #133
|LEWISTON
|ID
|YOKES FRESH MKT #04
|SANDPOINT
|ID
|YOKES FRESH MKT #05
|KELLOGG
|ID
|YOKES FRESH MKT #17
|POST FALLS
|ID
|ROD’S HARVEST FOOD
|ST IGNATIUS
|MT
|ROSAUER’S #127
|MISSOULA
|MT
|ROSAUER’S #137
|KALISPELL
|MT
|ROSAUER’S #140
|BOZEMAN
|MT
|STEINS MARKET #4
|EUREKA
|MT
|SUPER 1 FOODS-CITY CTR
|KALISPELL
|MT
|SUPER 1 FOODS-EVERGREEN
|KALISPELL
|MT
|SUPER 1 FOODS-HAMILTON
|HAMILTON
|MT
|SUPER 1 FOOD- STEVENSVILLE
|STEVENSVILLE
|MT
|RALEY’S #103 SEAFOOD
|RENO
|NV
|RALEY’S #106 SEAFOOD
|RENO
|NV
|RALEY’S #108 SEAFOOD
|RENO
|NV
|RALEY’S #109 SEAFOOD
|GARDNERVILLE
|NV
|RALEY’S #110 SEAFOOD
|SPARKS
|NV
|RALEY’S #113 SEAFOOD
|INCLINE
|NV
|RALEY’S #114 SEAFOOD
|CARSON CITY
|NV
|RALEY’S #115 SEAFOOD
|GOLDEN VALLEY
|NV
|RALEY’S #117 SEAFOOD
|ELKO
|NV
|SHUCKS TAVERN III- DURANGO
|LAS VEGAS
|NV
|ALBERTSONS
|VARIOUS LOCATIONS
|OR
|DICK HOWARD’S MEATS
|KLAMATH FALLS
|OR
|FITTS SEAFOOD
|SALEM
|OR
|FOOD 4 LESS – MEDFORD
|MEDFORD
|OR
|INT’L C-FOOD MKT DD
|FLORENCE
|OR
|MANZANITA GROC.& DELI
|MANZANITA
|OR
|MARKET OF CHOICE #1
|EUGENE
|OR
|MARKET OF CHOICE #10
|EUGENE
|OR
|MARKET OF CHOICE #11
|ASHLAND
|OR
|MARKET OF CHOICE #2
|BEAVERTON
|OR
|MARKET OF CHOICE #3
|PORTLAND
|OR
|MARKET OF CHOICE #5
|WEST LINN
|OR
|MARKET OF CHOICE #6
|EUGENE
|OR
|NICKABOBS MEAT MARKET EBX
|ROSEBURG
|OR
|PACIFIC FISH & OYSTER
|PORTLAND
|OR
|PACIFIC OYSTER-RETAIL
|BAY CITY
|OR
|ROTH’S #10 (UG# 47640)
|INDEPENDENCE
|OR
|SHERMS #4
|ROSEBURG
|OR
|SHERM’S THUNDERBIRD #2
|KLAMATH FALLS
|OR
|SHERM’S THUNDERBIRD **
|MEDFORD
|OR
|SHOP N KART/ASHLAND **
|ASHLAND
|OR
|ZUPANS MACADAM
|PORTLAND
|OR
|WINCO FOODS
|VARIOUS LOCATIONS
|TX
|ALBERTSONS
|VARIOUS LOCATIONS
|UT
|ALBERTSONS
|VARIOUS LOCATIONS
|WA
|ANDERSONS GROCERY
|REPUBLIC
|WA
|DISSMORE’S IGA
|PULLMAN
|WA
|IGA FOOD CACHE LLC
|FIFE
|WA
|LEPREKON #5
|MOSES LAKE
|WA
|MARKET PLACE #228
|FRIDAY HARBOR
|WA
|ROSAUER’S #103
|SPOKANE VALLEY
|WA
|ROSAUER’S #107
|SPOKANE
|WA
|ROSAUER’S #129
|SPOKANE
|WA
|ROSAUER’S #139
|YAKIMA
|WA
|ROSAUER’S #170
|COLFAX
|WA
|SUPER 1 FOODS #135
|COLVILLE
|WA
|SUPER 1 FOODS #136
|WALLA WALLA
|WA
|WEST SEATTLE THRIFTWAY
|SEATTLE
|WA
|YOKES FRESH MKT #03
|SPOKANE
|WA
|YOKES FRESH MKT #07
|DEER PARK
|WA
|YOKES FRESH MKT #08
|AIRWAY HEIGHTS
|WA
|YOKES FRESH MKT #09
|SPOKANE
|WA
|YOKES FRESH MKT #10
|MEAD
|WA
|YOKES FRESH MKT #11
|SPOKANE
|WA
|YOKES FRESH MKT #12
|PASCO
|WA
|YOKES FRESH MKT #13
|KENNEWICK
|WA
|YOKES FRESH MKT #14
|WEST RICHLAND
|WA
|YOKES FRESH MKT #15
|RICHLAND
|WA
|YOKES FRESH MKT #16
|LIBERTY LAKE
|WA
|YOKES FRESH MKT #18
|SPOKANE VALLEY
|WA
|YOKES FRESH MKT #19
|SPOKANE
|WA
|YOKES FRESH MKT #20
|CHENEY
|WA
|ROCKY MOUNTAIN SEAFOOD
|AFTON
|WY
Product from the recalled lots was displayed at their seafood departments where the product was likely sold as steak loins, or pieces of loins, on a tray with clear plastic wrap cover. It may also have been sold out of the fresh case and wrapped in butcher paper to the customer’s order.
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