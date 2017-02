MDS Foods Expands Recall of Cheeses Due to Listeria

Deutsch Kase Haus supplied MDS Foods, Inc. with cheeses that have been found to be contaminated with Listeria Monocytogenes.

MDS Foods has also recalled potentially affected products that were packaged on the same production lines in Tennessee. Affected and potentially affected product were distributed by MDS Foods under multiple brand labels.

Item Number Description Brand Size UPC Code Product Code Date 10209 Jalapeno Jack Mini Horn Amish Classics 6 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 10241 Jalapeno RW Fullmoon Amish Classics 12 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 10244 Jalapeno RW Halfmoon Amish Classics 12 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 10245 Jalapeno EW Fullmoon Amish Classics 8 oz. 828653102458 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 17209 Jalapeno ColbyJack Mini Horn Amish Classics 6 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 17245 Jalapeno CoJack EW Fullmoon Amish Classics 8 oz. 828653172451 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18209 Colby Jack Mini Horn Amish Classics 6 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18241 Colby Jack RW Fullmoon Amish Classics 12 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18244 Colby Jack RW Halfmoon Amish Classics 12 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18245 ColbyJack EW Fullmoon Amish Classics 8 oz. 828653182450 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 28209 Cheddar Mini Horn Amish Classics 6 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 28245 Cheddar EW Fullmoon Amish Classics 8 oz. 828653282457 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55209 Colby Mini Horn Amish Classics 6 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55241 Colby RW Fullmoon Amish Classics 12 lb. N/A 02/28/2017 thru

8/14/2017 55244 Colby RW Halfmoon Amish Classics 12 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55245 Colby EW Fullmoon Amish Classics 8 oz. 828653552451 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55523 Colby Longhorn Amish Classics 15 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 65209 Grand Butterkase Amish Classics 6 lb. 828653652090 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 65241 Grand Butterkase RW Fullmoon Amish Classics 12 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 65245 Grand Butterkase EW Fullmoon Amish Classics 8 lb. 828653652458 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 69209 Farmers Cheese Mini Horn Amish Classics 6 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55553 Colby Mini Horn .75 oz Slice Deli Made EZ 1.5 lb. 828653555537 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18830 ColbyJk St Pk 1oz Hlf Mn Slice Deli Readi 1 lb. 634660628757 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18831 ColbyJk St Pk 1oz Mn Hrn Slice Deli Readi 2 lb. 634660628603 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55830 Colby St Pk 1oz Hlf Mn Slice Deli Readi 1 lb. 634660628726 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55831 Colby St Pk 1oz Mini Hrn Slice Deli Readi 2 lb. 634660628597 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18740 Colby Jack Mini Horn Dietz & Watson 6 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55740 Colby Mini Horn Dietz & Watson 6 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18755 Colby Jack Mini Horn Meijer 6 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18758 Colby Jack EW Halfmoon Chunk Meijer 8 oz. 713733340588 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55755 Colby Mini Horn Meijer 6 lb. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55758 Colby EW Halfmoon Chunk Meijer 8 oz. 713733340472 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18703 Colby Jack EW Halfmoon Old Tyme 8 oz. 094776102211 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55703 Colby EW Halfmoon Old Tyme 8 oz. 094776102273 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 10840 Pepper Jack EW Halfmoon Troyer 8 oz. 049646936106 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 10841 Pepper Jack EW Full Moon Troyer 8 oz. 049646936069 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18840 Marble EW Halfmoon Troyer 8 oz. 049646936113 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18841 Marble EW Full Moon Troyer 8 oz. 049646936052 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18842 Marble RW Halfmoon Troyer 8 oz. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 28841 Cheddar EW Full Moon Troyer 8 oz. 049646936076 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55840 Colby EW Halfmoon Troyer 8 oz. 049646936090 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55841 Colby EW Full Moon Troyer 8 oz. 049646936045 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 55842 Colby RW Halfmoon Troyer 8 oz. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 69840 Farmers EW Halfmoon Troyer 8 oz. 049646936137 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 69841 Farmers EW Full Moon Troyer 8 oz. 049646936083 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 69842 Farmers RW Halfmoon Troyer 8 oz. N/A Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017 18790 ColbyJack St Pk .75oz Slice Winder Farms 1 lb. 828653187905 Feb. 28, 2017-

Aug. 14, 2017

Potentially affected items due to cross contamination: